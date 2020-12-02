«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Новосибирцы зажгут огни памяти в День Неизвестного солдата

В День Неизвестного солдата 3 декабря в рамках юбилейных мероприятий семьдесят пятой годовщины Победы и Года памяти и славы новосибирцы присоединятся к всероссийской акции «Никто не забыт». В этот день на всех мемориалах в населенных пунктах области будут зажжены огни памяти, а также пройдут торжественные возложения цветов и другие памятные мероприятия (конечно же, с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима). В образовательных учреждениях при поддержке Российского движения школьников пройдет урок памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», призванный донести до ребят, насколько важно помнить неизвестных бойцов и их подвиги. Педагоги проведут урок о Дне Неизвестного солдата и познакомят учеников с видео о Поисковом Движении России.