Дедушка Мороз на удаленке. Главный новогодний герой устроит дистанционную конференцию 3 декабря

Новосибирцы смогут пообщаться с Дедом Морозом в четверг, 3 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга устроит удаленную конференцию и пообщается с жителями нашего города. К сожалению в этом году — из-за коронавирусной пандемии — Дедушка не будет путешествовать по стране, зато он пообщается с жителями России в онлайне. У Деда Мороза запланирован телемост с тридцатью пятью городами. Пресс-конференция для Новосибирска начнется завтра в 16:00, место встречи — пространство «Как дома».