Будем жить по-новому. Этой зимой начинает действовать целый ряд законов

С 1 декабря будет проще узнать о положенных вам льготам. Если раньше гражданам России приходилось для этого ходить по кабинетам соцзащиты, то теперь вся информация о льготах появится в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги». Около семидесяти процентов жителей страны уже зарегистрированы на портале, а значит, информация о положенных льготах им сразу будет доступна. Для пенсионеров и жителей отдаленных деревень государство предусмотрело обязательное информирование по телефону. Единый номер для консультаций таких граждан начнет работать с 1 января 2021 года.

Кроме того, с 1 декабря льготники смогут оформлять железнодорожные билеты на поезда дальнего следования без посещения касс. Купить такие билеты можно будет на официальном сайте РЖД, но для идентификации гражданина потребуется регистрация на портале «Госуслуги».

С 14 декабря вступят в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь те, кто работает в нескольких компаниях, смогут оформлять единый электронный лист нетрудоспособности. Также один больничный можно будет оформить на всех детей.