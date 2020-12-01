Новосибирский каток как арт-объект. Юная сибирячка сделала татуировку с «видами» скандального катка

Лера Стаценко — выпускница педагогического колледжа, однако, несмотря на выбранную профессию, девушка не боится экспериментировать. Тату с катком стала для нее юбилейной — у Леры уже было девять татуировок. «У меня много татуировок, в основном в стиле графики. Я решила набить каток на левой икре, это такое место — можно надеть джинсы и скрыть. Когда увидела эскиз, подумала — пусть будет тату на память о родном городе, ведь я с Новосиба», — говорит Лера. Она заметила креативный эскиз с уже культовым катком в Инстаграм-аккаунте у тату-мастера Александра Трушина. Девушка решила рискнуть, тем более Александр предлагал сделать работу совершенно бесплатно. Лера отмечает, что форма катка ее совсем не смущает. Кстати, ее мама довольно благосклонно отнеслась к провокационному тату — с юмором.

«Мне двадцать один год, я проходила практику в школе №41. Была учителем начальных классов, приходилось скрывать татуировки под одеждой — никто даже не знал о них, — рассказала Лера. — Но теперь я хочу работать парикмахером. Работа в школе отнимает много личного времени, да и татуировки там под запретом.

Теперь соцсети Александра Трушина украшает «разрисованная» левая икра Леры Стаценко. Мастер сделал исчерпывающую подпись к фото «Возможно, самый известный символ Новосибирска».

Фото: Инстаграм Александра Трушина