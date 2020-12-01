Кровная помощь. В Новосибирске проводится донорская акция, приуроченная к Международному дню добровольцев

Акция «Помоги делом!» проходит с 1 по 4 декабря, сдать кровь можно с полудня и до двух часов дня в Новосибирском центре крови на Серафимовича, 2/1. К слову, эта акция проводится в нашем городе уже десятый год. Кровь принимают у совершеннолетних добровольцев, имеющих прописку в Новосибирске или в Новосибирской области. Донором должен быть человек, не перенесший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекцию, также у участников акции не должно быть гипертонической болезни. Для забора крови используются одноразовые медицинские инструменты — процедура абсолютно безопасна. Врачи Новосибирского центра крови предварительно проверяют каждого будущего донора с помощью скринингого теста. Отметим, что участники акции смогут получить призы, если после сдачи крови скажут фразу «Помоги делом!».

Перед сдачей крови донорам нужно подготовиться. Накануне и в день акции не стоит есть жирную, острую, жареную и копченую пищу, молочные продукты, яйца, масло. За сорок восемь часов нельзя употреблять спиртное, за семьдесят часа – лекарства, в состав которых входит аспирин и анальгетики. Утром в день сдачи крови нужно легко позавтракать. Можно выпить сладкий чай с вареньем, сок, морс, компот, минеральную воду. Разрешено съесть хлеб, сухари, отварные крупы, сушки, макароны на воде без добавления масла. Не рекомендуется сдавать кровь натощак. За час до процедуры нельзя курить. Также не стоит сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи. С собой нужно иметь паспорт с регистрацией и страховой номер индивидуального лицевого счета.