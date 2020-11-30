От нуля до трех. Проект о выплатах на детей до трех лет одобрен

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выплатах на детей до трех лет. Речь идет о выплатах на рождение или усыновление первого ребенка, а также ежемесячных выплатах при рождении третьего и последующих детей. Деньги будут назначаться до трехлетия ребенка. Кроме того, проект направлен на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка. По нему также будет предоставлен региональный материнский капитал при рождении второго ребенка в регионах России, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Субсидии полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов в регионе. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на ребенка в регионе.