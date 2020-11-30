Сытая удаленка. Новосибирским школьникам, которые занимаются на дистанте, выдают макароны, консервы и сладости

Школьникам Новосибирска начали выдавать сухие пайки. Продуктовые наборы получают учащиеся с шестого по десятый класс, которые с середины ноября перешли на дистанционку. Это касается категории малообеспеченных, многодетных семей и детей с особенностями здоровья. «Ученикам шестых-десятых классов выдадут продуктовые наборы за учебный период с 16 по 30 ноября. Состав наборов определен приказами департамента образования мэрии города Новосибирска и приказом министерства образования Новосибирской области», - сообщает пресс-центр мэрии. Состав сухого пайка сформирован вместе с Роспотребнадзором. В продуктовый набор вошли: макаронные изделия, рис, гречка, рыбные и мясные консервы, соки, сладости, чай и какао. Для ребят с особенностями здоровья и детей-инвалидов дополнительно выдают подсолнечное масло, муку и сгущенное молоко. Наборы выдают по графику, установленному школой и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.