Орфей ушел к новосибирскому оператору. Оператор Руслан Сулейманов, снявший фильм «Снежные призраки», удостоился премии «Тэфи»

Торжественная церемония награждения XIX всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-Регион-2020» состоялась вечером 26 ноября. За победу боролась и компания ГТРК «Новосибирск», представившая документально-художественный проект «Снежные призраки». Картина посвящена подвигу сформированной во время Великой Отечественной войны новосибирской отдельной лыжной бригады. Режиссер фильма Андрей Африн и оператор Руслан Сулейманов стали финалистами конкурса, однако главная награда — бронзовый Орфей — досталась только оператору.

Создатели ленты побывали на местах боевых сражений, изучили множество архивных документов, восстановили списки бойцов. Творческая группа работала в Новосибирске, Барабинске, Брянске, Москве, Севске и Юрге — было отснято триста часов материала. Премьера «Снежных призраков» состоялась 3 мая этого года.