Новосибирские врачи получили государственные награды от Владимира Путина

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении россиянам государственных наград. В почетном списке оказались и два новосибирских врача. За весомый вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено отоларингологу городской поликлиники №17 Татьяне Дубовенко. Стоит отметить, что ранее госпожа Дубовенко уже была награждена благодарностью президента и званием «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области». Также Владимир Путин отметил врача-онколога городской клинической больницы №1, кандидата медицинских наук Андрея Проскуру, который получил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».