Новосибирск утратит французский шарм. В нашем городе ликвидируют все компании актера Жерара Депардье

В Новосибирске работало три фирмы, зарегистрированные на известного французского актера: «Вкусы Франсе», специализирующиеся на изготовлении деликатесов, а также «Мосман ЛО» и «Кинокомпания Бабушка», которые якобы должны были снять фильм о Сибири с Жераром Депардье в главной роли. Все организации на данный момент находятся на стадии ликвидации, но звезда французского кинематографа еще значится в списке индивидуальных предпринимателей Новосибирска.

Напомним, что любимец публики в декабре 2018 года получил прописку в Новосибирске — на улице Связистов в Ленинском районе. Тогда представитель актера и бизнес-партнер в России Юрий Мосман рассказал, что команда Депардье запускает в городе бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания.