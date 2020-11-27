Вакцина от коронавируса, созданная новосибирским «Вектором», отправлена в девять российских медцентров

Вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступила в девять российских медцентров для клинических испытаний. Медицинские центры находятся в Москве и Московской области, Новосибирске и Тюмени, Калининграде и Казани. Исследования будут проводить в два этапа. В первом примут участие сто пятьдесят человек старше шестидесяти лет, во втором — тридцать тысяч добровольцев. Людей для первого этапа испытаний уже набрали. В настоящее время ищут три тысячи добровольцев старше восемнадцати лет. После вакцинации привитых будут в течение полугода наблюдать врачи. Отметим, что к началу следующего года планируют выпустить пятьдесят тысяч доз «ЭпиВакКороны».