Грипп не пройдет. Около половины новосибирцев привились от гриппа

На сорок седьмую неделю текущего года, по информации регионального Роспотребнадзора, почти 1,4 миллиона новосибирцев поставили прививку от гриппа. Эксперты отмечают, что Новосибирская область демонстрирует снижение темпов прироста заболеваемости ОРВИ, причем как среди взрослых, так и среди детей. Наиболее эффективным средством защиты от гриппа специалисты по-прежнему называют профилактическую прививку. Новосибирцы еще успеют поставить ее в ноябре — каждый, кто заботится о своем здоровье, может сделать прививку в поликлинике по месту жительства.