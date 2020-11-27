Стала мамой в первый раз. У новосибирской медведицы Шилки появилась двойня в японском зоопарке

Напомним, что нашу медведицу перевезли из Новосибирска в зоопарк Теннодзи в городе Осака (Япония) еще пять лет назад. В этом году работники Теннодзи обратили внимание, что Шилка стала уединятся с шестилетним медведем Гого. После того как поведение Шилки поменялось и она начала избегать своего друга, стало ясно, что медведица забеременела. Тогда для нее подготовили особый темный вольер — чтобы будущую маму никто не тревожил. Дело в том, что затемненное пространство воссоздает природные условия, при которых рождаются белые медведи. И вот, вчера утром один из сотрудников зоопарка услышал странный звук и решил проверить камеры видеонаблюдение. На видео он заметил не только Шилку, но и новорожденную двойню — медвежат, которые прижимались к маме. К слову, за шесть лет это первое рождение медведей в Теннодзи.

Фото: архивы пресс-служб