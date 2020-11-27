В новосибирских аптеках начали продавать тесты, которые выявляют наличие антител к коронавирусу всего за 15 минут

В аптеки города поступили экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Нужна лишь капля крови, и через пятнадцать-двадцать минут на специальной планшетке отразится результат. Цена тестов варьируется в пределах тысяча двести-две тысячи триста рублей. Казалось бы, все очень просто и быстро. Тем не менее, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на очередном брифинге порекомендовал не спешить с приобретением этих аптечных новшеств. «Наша позиция всегда была однозначна: любое назначение делает медицинский работник, поэтому других рекомендаций у меня нет по этому поводу», – подчеркнул министр. О том, что тест не является панацеей и опираться лишь на его показания не стоит, сказано и на сайте производителей в описании к товару: «Набор используется, как вспомогательное средство в диагностике. Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания для подтверждения или исключения инфицирования SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции».