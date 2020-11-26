Полагается прибавка. В следующем году ожидается значительный рост пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Бибикова, неработающих пенсионеров в наступающем году ожидает индексация в размере 6,3%. То есть они получат прибавку в размере около тысячи рублей. Кроме того, планируется индексация выплат ветеранам боевых действий, а также инвалидам. Повышения можно ожидать уже с 1 февраля – размер определят, исходя из уровня инфляции в 2020 году. На данный момент показатель составляет 3,8%.

Социальные пенсии в России проиндексируют на величину индекса прожиточного минимума – в настоящее время этот показатель составляет 2,6%.