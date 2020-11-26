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Срастемся с масками. Средства индивидуальной защиты останутся маст-хэвом гардероба по крайней мере до 1 января 2022 года

Постановление о том, что маски придется носить еще целый год, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны Анна Попова подписала постановление о продлении санитарных ограничений до 1 января 2022 года. В соответствии в этим документом, на территории Российской Федерации до 2022 года будет действовать масочный режим, необходимо будет носить перчатки, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию. Также предполагается продлить ограничения в работе общепита, отменять или ограничивать спортивные и развлекательные мероприятий — многочисленные табу призваны остановить распространение инфекции.

Документ также устанавливает сроки проведения тестов на ковид: лаборатории обязаны проводить изучение биоматериала в течение сорока восьми часов с момента поступления анализа.

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