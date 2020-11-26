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Благотворительные покупки. Компания «Мария-Ра» запустила добрую акцию в помощь сибирским ковидным госпиталям

Теперь рубль с каждой покупки будут направлять на приобретение лекарств, оборудования и средств защиты.

С 26 ноября по 26 декабря каждый может внести свой вклад в здоровье близких и родных. Рубль с каждой покупки в магазинах «Мария-Ра» будет направлен в ковидные госпитали по всем регионам присутствия сети для закупки необходимых средств защиты, медикаментов и оборудования.
Ежедневно на сайте maria-ra.ru будет обновляться отчет по собранным средствам и публиковаться новости об адресной поддержке. В каждом магазине на доске объявлений будет размещаться информация о сумме, перечисленной конкретно с этого магазина.

Фото: архивы пресс-служб

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