Благотворительные покупки. Компания «Мария-Ра» запустила добрую акцию в помощь сибирским ковидным госпиталям

С 26 ноября по 26 декабря каждый может внести свой вклад в здоровье близких и родных. Рубль с каждой покупки в магазинах «Мария-Ра» будет направлен в ковидные госпитали по всем регионам присутствия сети для закупки необходимых средств защиты, медикаментов и оборудования.

Ежедневно на сайте maria-ra.ru будет обновляться отчет по собранным средствам и публиковаться новости об адресной поддержке. В каждом магазине на доске объявлений будет размещаться информация о сумме, перечисленной конкретно с этого магазина.

Фото: архивы пресс-служб