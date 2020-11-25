Самая красивая в офисе. Анна Локтионова из Новосибирска стала победительницей конкурса «Мисс офис-2020»

Анна Локтионова, HR-менеджер из Новосибирска, победила в международном конкурсе красоты «Мисс офис-2020». Анна — девушка разносторонняя, она увлекается танцами, участвует в модельных съемках, ведет активный образ жизни и строит успешную карьеру. Красавица работает кадровиком в одном из новосибирских банков, за три года приняла на службу больше шестисот сотрудников.

Победительница конкурса получила в награду корону, два миллиона рублей и другие подарки. Стоит отметить, что шоу проходило без зрителей, чтобы не подвергать никого риску заражения коронавирусом.

«Я безумно рада, что мне выпала возможность быть частью этой сказки», - написала о конкурсе в своем инстаграм-аккаунте победительница.

Фото: Инстаграм Анны Локтионовой