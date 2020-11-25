Поздравление от чемпиона. 14-летнюю Сашу в ее день рождения покатал по ледовой арене хоккеист клуба «Сибирь»

Приятно, когда с днем рождения тебя поздравляет спортивный кумир. Именно так случилось с четырнадцатилетней девушкой Сашей из Новосибирска. Любимый хоккеист Александры, игрок клуба «Сибирь» Егор Миловзоров, в полной экипировке лично поздравил девочку с праздником и подарил ей маленький шлем с автографом. Также Егор вручил имениннице клюшку и покатал ее по ледовому полю ЛДС, помогая девочке забивать шайбы.

Посмотреть трогательное видео можно по ссылке, в официальном Инстаграме клуба «Сибирь».