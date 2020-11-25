Оформите на две недели. Больничный лист можно выписать дистанционно

Больничный лист теперь можно оформить дистанционно. В краевой минздрав объяснили, кто может взять больничный на четырнадцать дней. Речь идет о людях, которые контактировали с заболевшим коронавирусом, но сами не имеют симптомов ОРВИ. Однако есть подтверждение Роспотребнадзора о контакте или предписание об изоляции. Кроме того, двухнедельный больничный может получить родитель по уходу за ребенком до семи лет, если в детском саду объявили карантин. Также больничный листок оформляют для людей с яркими признаками ОРВИ, но отрицательным тестом на ковид.

Пациентам с подтвержденным коронавирусом больничный открывается на все время лечения, вплоть до того, пока не будет получен отрицательный тест.

