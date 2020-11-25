Дед Мороз поздравит новосибирских детишек в удаленном формате. Традиционная Губернаторская елка на этот раз пройдет в онлайне

На очередном заседании оперштаба по противодействию коронавирусу обсуждался вопрос подготовки к новогодним торжествам. Андрей Травников, проводивший заседание, заявил что на этот раз Губернаторская елка пройдет в онлайн-формате. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусной пандемией в регионе стабилизируется, эпидобстановка по-прежнему непростая. По этой причине елка пройдет без реальных зрителей – праздничное мероприятие будет представлено в режиме интернет- и ТВ-трансляции для всех детей Новосибирской области.

Документы, связанные с этими и другими мерами и ограничениями по противодействию коронавирусной инфекции, в том числе на период новогодних праздников, будут рассмотрены на заседании Правительства Новосибирской области 30 ноября и опубликованы после утверждения.