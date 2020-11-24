Душевный день недели: новосибирцев приглашают поучаствовать в общественной инициативе #ЩедрыйВторник

#ЩедрыйВторник призван дать новый импульс развитию культуры благотворительности. В этот день участники совершают разнообразные добрые дела: собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет.

Данная инициатива является открытой платформой для сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, местных сообществ, которая дает новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире. Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей деятельности, фандрайзинге, привлечь новых доноров и волонтеров.

В 2020 году #ЩедрыйВторник приходится на 1 декабря. Мероприятия в рамках инициативы рекомендуется проводить в период с 24 ноября по 8 декабря. Организатором проекта выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».