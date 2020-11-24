Отметим по-тихому. Массовых новогодних мероприятий в нашем городе не будет

Как сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, власти решили не проводить массовых мероприятий в городе из-за коронавирусной пандемии и режима повышенной готовности. Режим будет действовать на территории региона как минимум до 31 декабря — вероятно, его продлят.

Акцент в праздничном оформлении в этом году сделают на молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Новосибирске в начале 2023 года. В этом году стартует первый этап «Фестиваля елок», где будут представлены нетривиальные новогодние деревья. Фестиваль завершится в год проведения чемпионата, тогда и продемонстрируют самые интересные образцы.

В этом году в городе установят шесть больших новогодних елок, причем на площади Маркса и у ГПНТБ деревья будут искусственными. А основной праздничной площадкой традиционно станет сквер у Оперного театра. Там будет стоять главная елка и работать каток. Улицу Ленина на этот раз перекрывать не станут, а новогодние локации, которые устраивали здесь в прошлые года, «распределят» по другим городским пространствам — это позволит избежать слишком большого скопления людей.

Анна Терешкова также проанонсировала проведение масштабной онлайн-вечеринки, в ходе которой к трансляции подключатся известные новосибирцы и поздравят горожан с праздником.