111 миллионов рублей вместо отпуска. Новосибирские медики получат компенсацию за неиспользованный по причине пандемии отпуск

Деньги на оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска новосибирским медработникам планируется выделить из федерального бюджета. Это решение было озвучено на заседании комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. «Комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно ста одиннадцати одного миллиона рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку», – сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.