Новосибирские фотографы соберут годовой запас лекарств для детей с онкологией

Авторы проекта — двенадцать известных фотографов Новосибирска и благотворительный фонд «ЖИВИ» при поддержке коммуникационного агентства Inmar+ — приурочили «Путь» ко Дню матери, который отмечают 29 ноября. Цель проекта — напомнить обществу, что непростой путь к выздоровлению вместе с ребенком проходит вся его семья и в первую очередь – мама: любящая, внимательная, сильная.

При подготовке проекта Владимир Дубровский, Никита Хнюнин, Вера Сальницкая, Александр Ощепков и другие известные новосибирские фотографы провели фотосессии мам, чьи дети прошли или еще проходят лечение в онкологических центрах Новосибирска. Фотохудожники узнали о чувствах, которые матери испытывают в борьбе за жизнь своего ребенка, и опубликуют их на своих страницах в соцсетях. Также с историями можно будет ознакомиться на оффлайн-выставке, которая пройдет перед центром культуры и отдыха «Победа» с 27 ноября по 11 декабря.

С помощь фандрайзинга за неделю с 23 по 29 ноября организаторы планируют собрать 1,5 млн рублей для оплаты лекарств и лабораторных исследований для маленьких новосибирских пациентов, перелетов семей на лечение в федеральные клиники и приобретения медицинского оборудования для новосибирских больниц.

Поддержать сбор новосибирцы могут, перейдя по ссылке на сайт фонда «ЖИВИ»

Фото: Елена Петрова