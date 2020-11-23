На жизнь не хватает. Новосибирцы считают нынешний МРОТ недостаточным

Сервис Superjob провел исследование, посвященное минимальному размеру оплаты труда. В ходе опроса аналитики узнали у россиян, какую сумму они считают адекватной для проживания в своих городах. В рейтинге по желаемому уровню МРОТ, состоящему из тридцати семи населенных пунктов, Новосибирск занял только девятнадцатое место, так что жители сибирской столицы оказались далеко не самыми требовательными. У соседних городов — Томска, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Красноярска, Тюмени — запросы более солидные.

В среднем опрошенные новосибирцы назвали 32 100 рублей в качестве желаемого МРОТа. Это примерно в 2,7 раз больше, чем МРОТ, установленный в регионе на начало ноября, — 12 130 рублей.

К слову, самые высокие материальные запросы у жителей Москвы и Хабаровска — 40 100 и 37 600 рублей соответственно. Самым скромным городом — с суммой в 27 300 рублей — стал Киров.