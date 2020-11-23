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Взбодрись с утра. С 25 декабря для новосибирцев будут устраивать коллективную утреннюю гимнастику

Занятия будут проходить на свежем воздухе – в Первомайском сквере.

В среду, 25 ноября, стартует сезон утренней физкультуры для преданных фанатов ЗОЖа. В 9:30 в Первомайском сквере начнется сеанс оздоравливающей гимнастики для всех желающих. Место встречи — возле скульптурной композиции «Монах». Занятия планируют проводить всю зиму. В Новосибирске парковая зарядка проходит уже на протяжении пятнадцати лет, ее проводят при поддержке департамента по социальной политике мэрии. Автор методики и инициатор проекта – Владимир Ефремов, система упражнений направлена на профилактику болезней спины и суставов, а также укрепление организма в целом. Занятия будут проходить бесплатно для новосибирцев всех возрастов.

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