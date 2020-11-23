Трудовой абьюз: большинство новосибирцев недовольны тем, как к ним относятся на работе

Сайт по поиску работы и сотрудников hh.ru провел опрос, в результате которого выяснилось: только тридцать восемь процентов новосибирцев не сталкивались с абьюзом на работе. Остальные, в той или иной мерее, подвергаются или подвергались психологическому давлению и жесткому отношению. «Чаще всего это абьюз со стороны начальства – с ним имел дело пятьдесят один процент жителей Новосибирской области, - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко, — О некорректном поведении коллег сообщили только девятнадцать процентов. Интересно, что наибольшая доля соискателей, сталкивавшихся с абьюзом со стороны начальства, — в сфере HR и медицине».



Под трудовым абьюзом опрашиваемые подразумевали обесценивание их работы (сорок четыре процента респондентов), разговоры на повышенных тонах (тридцать девять процентов), грубость и хамство (тридцать один процент). Шестьдесят один процент новосибирцев, столкнувшихся с абюзом, пытались разрешить конфликт самостоятельно с помощью переговоров, сорок пять процентов шли на радикальный шаг — увольнение, и только двенадцать процентов решали обратиться к вышестоящему начальству. Кроме того, значительная часть вовсе ничего не делала для устранения проблемы, оставляя все как есть (двадцать пять процентов).