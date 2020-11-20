Голосистая Сальви. Семилетняя новосибирская вокалистка прошла на кастинг телешоу «Голос. Дети»

Семилетняя Сальви Монасыпова живет в Барабинске, учится в первом классе обычной школы, параллельно занимается эстрадным вокалом и выступает в составе ансамбля «Шалунишки». Для заявки на участие в детском «Голосе» Сальви выбрала две композиции: хит Джо Дассена о Елисейских полях и русскую народную песню «А я чайничала». «Мы участвовали в различных конкурсах до пандемии. У нас уже достаточно приличный опыт участия в них, – рассказала мама Сальви Светлана Плотникова. – От заявки к заявке становится все интереснее. Но заявка на „Голос“ оказалась самой сложной, потому что нужно было отправить сначала аудиофайл, затем видео выступления. Для нас огромное достижение, что мы попали на кастинг. Это большое событие»». Цель «только победа» юная вокалиста и ее мама не ставят, считают, что главное — достойно выступить. К слову, выступление не за горами: прослушивания для телепроекта Первого канала состоятся 24-26 ноября — новосибирская команда готовится к вылету в Москву.