Дважды постарались. Родителям двойняшек полагается повышенный материнский капитал

Если у семьи с появлением двойни в 2020 году впервые возникло право на маткапитал, и родители хотят распорядиться деньгами в текущем году, то семья может рассчитывать на сумму в шестьсот шестнадцать тысяч рублей. «Данное правило распространяется как на рожденных, так и на усыновленных детей. Повышенная сумма маткапитала полагается также за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на маткапитал», — говорится в сообщении пресс-службы пенсионного фонда России. Размер материнского капитала устанавливается в зависимости от количества детей. Так, на первого ребенка он составляет четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей, при усыновлении или рождении второго ребенка капитал увеличивается на сто пятьдесят тысяч рублей. По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за десять месяцев 2020 года в регионе родилось более двухсот шестидесяти двоен.