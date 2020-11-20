Никогда не поздно. Новосибирцев солидного возраста будут обучать актуальным профессиям

Образовательные мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Демография», сейчас проходит набор участников программы на следующий год. Проект стартовал в нашем регионе в 2019 году, тогда профессиональное обучение прошли почти полторы тысячи человек. В текущем году в условиях пандемии часть занятий проходила в дистанционном формате.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в ходе обучения граждане предпенсионного возраста получают востребованные в экономике навыки и компетенции для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда. Среди наиболее популярных специальностей – технолог, инженер, бухгалтер. В процессе обучения предусмотрена выплата стипендии гражданам в возрасте пятидесяти лет и старше, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Средний период обучения – три месяца. Стать участником проекта можно один раз.

Получить консультацию специалиста по вопросам участия в программе можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.