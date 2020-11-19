Плодотворный год. Более 20 тысяч новосибирских семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка – одна из мер социальной поддержки, которая реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Выплаты начисляются семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в Новосибирской области это 24 972 рублей). Размер ежемесячной субсидии – 12 037 рублей, с начала года данные выплаты получили 20 030 семей региона. В период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата продлевается автоматически без подачи заявлений семьями с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет.

Стоит отметить, что с этого года значительно увеличился охват семей, получающих данные выплаты – это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком возраста полутора лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял полтора прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, в которых на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.