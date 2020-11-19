Так себе жизнь. Больше половины сибиряков не довольны качеством своей жизни

Главным признаком благополучной жизни население Сибирского федерального округа считает доступ к качественным медицинским услугам. К слову, этот критерий назвали ключевым в целом жители России. Опрос среди граждан провела компания «Росгосстрах Жизнь». «В возрастном разрезе выражали удовлетворение качеством жизни преимущественно молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати лет (почти 62% респондентов в этой возрастной категории). – сообщили в пресс-службе компании. – Респонденты в возрасте от пятидесяти до пятидесяти девяти лет чаще выражали недовольство качеством своей жизни (51,3%)». Среди регионов жизнь удалась у жителей Москвы (69,5%), Северо-Западного (62,3%) и Северо-Кавказского (56,9%) федеральных округов, а также Санкт-Петербурга (52%). Недовольство качеством своей жизни чаще других выражали респонденты из Дальневосточного (53,8%), Сибирского (50,4%) и Южного (50,3%) федеральных округов.

Более семидесяти процентов опрошенных назвали главным признаком достойной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. На втором месте оказался высокий уровень дохода (41,6% опрошенных), на третьем — наличие собственного жилья (31,7% россиян). Далее в приоритете оказалась возможность путешествовать (18%), на пятом месте — уровень социальной поддержки от государства (17,3%). Возможность не работать, имея пассивный доход, назвали лишь 4,4% опрошенных россиян.