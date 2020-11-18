Новосибирцы не боятся баб с пустыми ведрами и черных котов, перебегающих дорогу

По данным федерального опроса, проведенного исследовательским агентством Zoom Market, самые суеверные граждане России проживают в Вологде, Иваново и Брянске. Новосибирцы оказались практически невосприимчивыми к суевериям и всяческим приметам.

Эксперты сформировали рейтинг на основании трех вопросов: «Вы верите в приметы?», «В какие?», «Вы можете назвать себя суеверным человеком?» Их задавали россиянам по телефону. По итогу опросили жителей двадцати шести городов страны. Выяснилось, что самые несуеверные товарищи проживают в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Томске.

Представители Zoom Market выяснили, какие приметы у россиян пользуются наибольшей популярностью. В суеверный топ вошли: постучать по дереву, плевать через левое плечо, черная кошка перебежала дорогу, не передавать через порог, не свистеть дома и посмотреть в зеркало, когда пришлось вернуться.