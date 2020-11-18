Модель из Новосибирска признана самой успешной по версии журнала Vogue

Журнал Vogue назвал Софию Стейнберг наиболее востребованной среди российских моделей. По мнению редакции глянцевого издания, все дело в ее нетипичной красоте. Софии сейчас восемнадцать лет, модельную карьеру она начала еще в двенадцать — с фотосъемок для азиатской рекламы. Затем она стала появляться на подиумах известных брендов. Культовые модные дома заметили уроженку Новосибирска после того, как она обрезала волосы и покрасилась в черный цвет, распрощавшись с образом воздушной нимфы, который столь типичен для моделей из России. «Никогда не думала, что стану моделью: не считала себя достаточно красивой, — рассказала София Стейнберг Vogue. — Обычная девчонка в очках и запачканных краской джинсах».

Сейчас София принимает участие в показах Chanel, Valentino, Louis Vuitton, Givenchy, Celine. Июньский Vogue разместил на обложке автопортрет Стейнберг — номер был посвящен современному искусству и месту женщины в нем.

Фото: Инстаграм Софии Стейнберг