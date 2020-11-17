Еще три месяца поддержки: пострадавшие из-за пандемии новосибирские предприниматели получат отсрочку по налогам, страховым взносам и авансовым платежам

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца. Как прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в регионе данная мера поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, относящихся к пострадавшим отраслям экономики, оказывается с апреля 2020 года. Всего за прошедший период данной мерой смогли воспользоваться триста пять налогоплательщиков на общую сумму восемьсот восемь миллионов рублей.

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Налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и общепита.