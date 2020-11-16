Лечимся от COVID-19 бесплатно. С сегодняшнего дня новосибирцам обещают привозить на дом противоковидные препараты

Деньги на поставку препаратов, а это более ста миллионов рублей, были выделены из федерального бюджета. «С понедельника начинают поступать лекарственные препараты, которые покупаем в рамках выделенных федеральных средств. Лекарства будут поступать непосредственно в учреждения первичного звена в Новосибирске и Новосибирской области, чтобы медработники начали их выдавать», — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. Бесплатные лекарства от коронавируса будут получать от врача люди, находящиеся на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом. Те, кто болеет COVID-19 в стационаре, полностью обеспечены препаратами. Об этом заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова: «Что касается медикаментозного обеспечения стационаров, то сегодня этот вопрос закрыт, по крайней мере по стационарам и инфекционным госпиталям. В достаточном количестве все необходимые медикаменты, которые нужны для лечения данных пациентов, в том числе и расходные материалы».