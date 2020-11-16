Новосибирцам, переболевшим ковидом, помогут восстановиться «Обские зори», «Лунный камень и «Заря»

С 16 ноября учреждения департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска начинают комплексно реабилитировать переболевших коронавирусом. Муниципальные учреждения «Обские зори», «Заря», «Лунный камень» ранее были перефрофилированы в обсерваторы, теперь они ждут бывших ковидных пациентов на всестороннее восстановление. Программы основываются на рекомендациях ВОЗ, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и на имеющихся санаторно-реабилитационных базах, ресурсах и комплексе социально-медицинских услуг каждого конкретного учреждения.

В программах реабилитации задействованы врачи-неврологи, физиотерапевты, врачи по лечебной физкультуре, медицинские сестры по массажу и физиотерапии, инструкторы по лечебной и адаптивной физической культуре, учителя-логопеды, психологи, специалисты по социальной работе. Учреждения оказывают оздоровительные услуги при помощи аппаратной физиотерапии (электрофорез, гальванизация, дарсонваль, амплипульстерапия, магнитотерапия, электростимуляция, светотерапия, ТЭС-терапия, микрополяризация головного и спинного мозга, ТКМС головного мозга); парафиноозокеритовые аппликации; галотерапии, ручного классического массажа. Инструкторы по адаптивной физкультуре оказывают услуги по лечебной физкультуре (ЛФК), работают по программам (в том числе интерактивным) занятий на велотренажере, индивидуальным программам восстановления мышечного тонуса. Кроме того, бывших коронавирусных больных ждут ингаляции лекарственных трав, кислородные коктейли, кедровая бочка, сауна, оздоровительный лечебный душ и лечебные ванны, подводный душ-массаж. Для самостоятельной реабилитационной работы предусмотрены мастер-классы по массажу и лечебной гимнастике в домашних условиях. Отдельная программа разработана для оказания комплекса реабилитационных услуг медикам Новосибирской области, перенесшим COVID-19.

Исходя из рекомендаций реабилитологов, гражданам, переболевшим новой короновирусной инфекцией, необходимо восстановление тех функций, которые значительно влияют на качество жизни. К ним относятся восстановление емкости легких, реабилитация бронхо-легочной системы организма, восстановление сатурации крови кислородом, нормализация толерантности к нагрузкам и к гипоксии, восстановление мышечной силы, полноценное питание и сон, а также комплекс мер, призванный стабилизировать психоэмоциональное состояние.