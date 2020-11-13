Что читаем? Минкульт Новосибирской области интересуется литературными привычками жителей

Совершеннолетние новосибирцы могут поучаствовать в полезном опросе до 26 ноября.
Министерство культуры Новосибирской области совместно с Российским книжным союзом организует исследование читательской активности взрослого населения. Новосибирцам старше восемнадцати лет предлагается ответить на несколько вопросов, касающихся привычки к чтению, мотивации и потребностей в данной сфере, а также факторов, которые мешают современному человеку читать чаще и больше. Результаты исследования позволят установить тенденции и закономерности, касающиеся развития читательской инфраструктуры нашего региона.
Опрос проходит в формате онлайн-анкетирования, которое можно пройти до 26 ноября по ссылке
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