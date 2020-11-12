Останки древних воинов обнаружили новосибирские археологи во время экспедиции в Хакасии

Как сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН, новосибирские археологи нашли останки скифских воинов во время раскопок в Республике Хакасия. В одной могиле были обнаружены скелеты двух женщин и мужчины, у каждого из захороненных были предметы оружия. Эксперты полагают, что в тот период женщины тоже выступали защитницами поселений. Ученым еще предстоит выяснить тайну столь необычной гробницы: почему воинов похоронили втроем? «Это вопрос, который требует решения, доосмысления, это не совсем тривиальная история», – подчеркнули участники новосибирской делегации.



Фото: архивы пресс-служб