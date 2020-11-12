Проблемы решаем мирным путем. Наш город признан одним из самых бесконфликтных по стране

Только 9% опрашиваемых новосибирцев признались, что имеют склонность к конфликтному поведению. В результате город занял лишь двадцать третье место (из двадцати пяти), став одним из самых миролюбивых субъектов РФ. Информацию проанализировали в независимом исследовательском агентстве Zoom Market. Респондентам задавали вопросы, часто ли они ругаются с незнакомцами и в каких местах это делают, избегают ли они в целом конфликтных ситуаций или, напротив, предпочитают отстаивать свою правоту – пусть даже это выглядит агрессивно. На основании полученных данных эксперты сделали вывод, что большинство россиян (56%) сознательно избегают конфликтов. Если люди ругаются, что зачастую это происходит на дороге – во время управления автомобилем (37%) и в общественном транспорте (29%). Кроме того, желание поконфликтовать просыпается у наших граждан на рынках и в магазинах (23%). Самые конфликтные россияне, по информации Zoom Market, живут в Краснодаре, Перми и Челябинске.