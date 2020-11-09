Ню и солидарность. Лена Ленина и Митя Фомин поддержали Артема Дзюбу

Ситуация с утечкой интимного видео Артема Дзюбы в Сеть нанесла ощутимый удар по карьере известного футболиста. Капитан «Зенита» и сборной России по футболу пропустит как минимум три ближайших матча сборной, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Несмотря на решение об отстранении и хейтерские комментарии, многие Артема поддержали, в том числе известные новосибирские персоны. Так, Митя Фомин и Лена Ленина решили выложить свои ню-фотографии под хештегом #ЯМыДзюба. «Мне жаль мужика, так нелепо застукали за ничего незначащим занятием. Не вижу ничего страшного, странного или трагического в том, что кто-то улучил минутку и таким образом решил скрасить свое временное одиночество, — написал в своем Инстаграме Митя Фомин. — Я считаю, это совершенно не повод и не причина для того, чтобы перечеркивать всю карьеру человека, который действительно может быть незаменимым в отечественном футболе и показывает олимпийские рекорды! Хочу поддержать Артема — прошу, пожалуйста/настаиваю: оставить его в рядах сборной и дать человеку проводить время так, как он считает нужным и защищать нашу сборную! Дзюба, я с тобой».

Фото: инстаграм-аккаунты Лены Лениной и Мити Фомина