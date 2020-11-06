Новосибирская «пацанка» Бэлла снова вернулась в игру

Бэлла Кузнезова — самая молодая и, возможно, самая проблемная участница реалити-шоу «Пацанки»: девушка не особо старается контролировать свои приступы агрессии. Последней каплей для организаторов шоу стала пьяная истерика, которую устроила новосибирская боксерша. Бэллу отправили домой, но когда она была уже на пути к аэропорту, «пацанку» с Затулинки вернули обратно, объяснив, что таким образом проверяли ее на прочность. Дать девушке второй шанс решила наставница реалити Мария Третьякова: «Да, Бэлла сорвалась и в который раз не сдержала слово. Она справедливо заслужила такой вердикт. Я решила использовать свое право вето и вернуть Бэллу в проект. Я верю, что она сможет измениться, и надеюсь, что она меня не подведет».