Боксершу с Затулинки Бэллу Кузнецову выгнали из реалити-шоу «Пацанки» за плохое поведение, но потом решили дать ей второй шанс.
Новосибирская «пацанка» Бэлла снова вернулась в игру
Бэлла Кузнезова — самая молодая и, возможно, самая проблемная участница реалити-шоу «Пацанки»: девушка не особо старается контролировать свои приступы агрессии. Последней каплей для организаторов шоу стала пьяная истерика, которую устроила новосибирская боксерша. Бэллу отправили домой, но когда она была уже на пути к аэропорту, «пацанку» с Затулинки вернули обратно, объяснив, что таким образом проверяли ее на прочность. Дать девушке второй шанс решила наставница реалити Мария Третьякова: «Да, Бэлла сорвалась и в который раз не сдержала слово. Она справедливо заслужила такой вердикт. Я решила использовать свое право вето и вернуть Бэллу в проект. Я верю, что она сможет измениться, и надеюсь, что она меня не подведет».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.