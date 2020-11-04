Известного рэпера из Новосибирска ищут судебные приставы.
На Элджее висят два крупных штрафа. Миллион рублей он должен заплатить налоговой
Двадцатишестилетний Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, не закрыл два больших штрафа — оба по пятьсот тысяч рублей. Сейчас судебные приставы разыскивают популярного рэпера, чтобы забрать у него положенный миллион. Исполнительное производство на ИП Узенюк Алексей Константинович открыли летом этого года.
Причина появления долгов в следующем. Отец рэпера хотел, чтобы сын работал в семейном бизнесе, занимался мебельной торговлей. Но Элджею эта идея привлекательной не показалась, в итоге он забросил мебельный бизнес, не выплатив полагающиеся налоги. Отец Алексея Узенюка считает, что сын и вовсе может не знать о проблемах с судебными приставами, и за всеми комментариями отправляет к Элджею.
Фото: Инстаграм Элджея
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