На Элджее висят два крупных штрафа. Миллион рублей он должен заплатить налоговой

Двадцатишестилетний Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, не закрыл два больших штрафа — оба по пятьсот тысяч рублей. Сейчас судебные приставы разыскивают популярного рэпера, чтобы забрать у него положенный миллион. Исполнительное производство на ИП Узенюк Алексей Константинович открыли летом этого года.

Причина появления долгов в следующем. Отец рэпера хотел, чтобы сын работал в семейном бизнесе, занимался мебельной торговлей. Но Элджею эта идея привлекательной не показалась, в итоге он забросил мебельный бизнес, не выплатив полагающиеся налоги. Отец Алексея Узенюка считает, что сын и вовсе может не знать о проблемах с судебными приставами, и за всеми комментариями отправляет к Элджею.

Фото: Инстаграм Элджея