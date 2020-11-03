Новосибирск признан одним из лучших городов для строительства онлайн-карьеры

Онлайн-сервис Superjob провел опрос среди тысячи совершеннолетних респондентов, работающих на удаленке в Москве, Санкт-Петербурге из других городах-миллионниках России. В ходе исследования выяснилось, что комфортнее всего делать дистанционную карьеру в Москве, Казани и Новосибирске. Причем Новосибирску и Казани отдали предпочтение по сорок три процента опрашиваемых. Самыми неудачными городами для удаленной работы названы Омск и Челябинск.