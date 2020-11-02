Президент наградил новосибирских волонтеров за добрые поступки в период пандемии

Волонтеры оперативного штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам были представлены к президентским наградам. Глава государства поблагодарил одиннадцать новосибирских добровольцев за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Кроме того, благодарственное письмо губернатора Новосибирской области Андрея Травникова получило «Агентство развития социальной политики», на базе которого и был создан волонтерский штаб.

Волонтеры без перерыва на выходные и праздники поддерживают пострадавших от коронавирусной пандемии — тех, кто находится на самоизоляции и нуждается в помощи. Добровольцы покупают лекарства и продукты, доставляют документы и выполняют другие задачи, решать которые из-за пандемии для многих стало непросто.

Фото: архивы пресс-служб