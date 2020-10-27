Новосибирский блогер оказался в рейтинге Forbes

Forbes составил топ ютуб-блогеров России с самыми внушительными доходами от рекламы. Оказался в нем и новосибирец Андрей Ширгин: на его канале — более пятнадцати миллионов фолловеров, а доход от сотрудничества с рекламодателями приближается к полумиллиону долларов. Сегодня ключевой формат на канале Андрея — всевозможные челленджи, хотя начинал парень с видео в духе DIY (Do-It-Yourself), то есть «Сделай сам». Вместе с Андреем в список Forbes попали Юрий Дудь, Антон Лапенко, Александр Гудков и другие ютуберы с многомиллионной толпой подписчиков.

Фото: инстаграм-аккаунт Андрея Ширгина