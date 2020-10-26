Каждому ребенку – по пособию

Продолжаются ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Это пособие, утвержденное президентом РФ, могут получать те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума по региону. Размер субсидии равняется половине этого минимума: в Новосибирской области эта сумма — чуть больше шести тысяч рублей. Семьи, в которых ребенку еще не исполнилось три года, тоже могут претендовать на выплаты: пособие назначают при том условии, что доход на одного члена семьи не превышает два прожиточных минимума по региону. Получить эту субсидию могут семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года. Наконец, оставшихся без работы родители несовершеннолетних детей тоже могут претендовать на пособие в размере трех тысяч рублей. Эта выплата была введена на период пандемии для тех, кто после 1 марта 2020 года встал на учет по безработице.