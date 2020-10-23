Жительница Новосибирска выиграла «Миллион на мечту»

Новосибирская активистка, основательница движения «Поборам стоп!» Анна Тажеева победила на федеральном телешоу «Миллион на мечту». Она смогла растрогать именитых судей шоу своей историей: Анна рассказала, как как три года назад встала на борьбу с коррупцией в сфере образования. Когда ее дочь училась во втором классе, руководство школы потребовало сдать деньги сначала на линолеум, затем — на интерактивную доску. По заявлению женщины в учреждение нагрянула прокуратура. «Я шла против шестидесяти человек одна, меня на собрании травили, мне плевали в спину, у меня были проколоты колеса, — поделилась Анна. — На эту тему я очень сильно горю сердцем, переживаю — сама через это прошла. Переживаю за каждого человека, который борется с поборами, ко мне обращается».

Свой выигрыш сибирячка планирует потратить на восстановление справедливости в сфере образования: ««Я хочу помочь всем детям в России, чтобы образование было доступно всем, согласно базовому праву. И чтобы от Калининграда до Владивостока дети спокойно шли в школу, не боялись, что их будут травить, если вдруг кто-то решит не сдать на что-то деньги, на линолеум или на рабочие тетради».