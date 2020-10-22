«Герои с нашего двора!» поступили в лучший спортивный вуз страны

Три молодых новосибирских спортсмена, которые участвовали в проекте «Герои с нашего двора!», получат образование в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). Поступление ребят стало возможным благодаря соглашению с университетом, заключенному министерством образования Новосибирской области и министерством физической культуры и спорта при активном участии команды проекта «Герои с нашего двора!».

«Сотрудничество с университетом имени Лесгафта — это, во-первых, возможность для наших ребят получить лучшее образование по спортивному профилю в стране на бюджетной основе, — отметил руководитель проекта „Герои с нашего двора!“ Александр Борматов. — Во-вторых, это прекрасный шанс для спортсменов из районов Новосибирской области. И наконец — решен вопрос их дальнейшего трудоустройства. А региону взаимодействие с вузом даст новые высококвалифицированные кадры, которые привнесут современные подходы, инновационные методики в деятельность спортивных организаций. Мы рассчитываем, что это позитивно скажется на результатах новосибирских спортсменов».